Вест Хэм: сезон АПЛ нужно признать недействительным и отменить

Клубы АПЛ не знают, как доиграть чемпионат

  • 14.03.2020 18:28
  • 2399 просмотров
  • 5 комментариев
Вест Хэм: сезон АПЛ нужно признать недействительным и отменить
© twitter.com/westham

Пандемия коронавируса привела к остановке всего профессионального футбола в Англии, в том числе АПЛ. Лига надеется возобновить сезон в апреле, но вряд ли это случится.

Каррен Брэди, вице-президент «Вест Хэма», который находится над зоной вылета, считает, что сезон АПЛ нужно признать недействительным и отменить.

«Сезон АПЛ, как и чемпионаты всех уровней, нужно признать недействительными и отменить. В этом сезоне игроки уже не выйдут на поле, матчей не будет».

«АПЛ надеется, что через 3 недели можно будет играть, но они, похоже, живут в сказочной стране», - отметила Брэди.

Впрочем, другие клубы поддерживают вариант с отменой сезона, но признанием «Ливерпуля» чемпионом, а также распределением еврокубковых мест на следующий сезон.

В случае с вариантом Брэди чемпион, распределение еврокубковых мест и вылетающие определены не будут.

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Источник — BBC

(18 голосов)

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Комментарии
    Istm
    online
      Istm, 14.03.2020 19:38
    0
    угу, саме вестхему, який на межі вильоту, потрібно скасувати.
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 14.03.2020 19:36
    0
    ManUtd, 14.03.2020 19:06
    Вроде молотобойцы, а ведут себя как крысы. Были бы в зоне ЛЧ, выпустили бы заявление, что нужно закончить чемпионат с текущим турнирным положением.
    Вот действительно, у меня ассоциация с этим клубом, как с крепкими парнями, ни перед чем не останавливающимися. Благодаря фильмам о фанатах в том числе. А тут они ведут себя как гомосеки. Тьфу
    Ссылка
    spaceDJ
      spaceDJ, 14.03.2020 19:31
    0
    Во Франции свой хитрожопый - тренер "Лиона".
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.03.2020 19:06
    +6
    Вроде молотобойцы, а ведут себя как крысы. Были бы в зоне ЛЧ, выпустили бы заявление, что нужно закончить чемпионат с текущим турнирным положением.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 14.03.2020 18:44
    +6
    Хитро так, щоб ВХ не вилетів)
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 14.03.2020 19:06
    +6
    Вроде молотобойцы, а ведут себя как крысы. Были бы в зоне ЛЧ, выпустили бы заявление, что нужно закончить чемпионат с текущим турнирным положением.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 14.03.2020 18:44
    +6
    Хитро так, щоб ВХ не вилетів)
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 14.03.2020 19:38
    0
    угу, саме вестхему, який на межі вильоту, потрібно скасувати.
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 14.03.2020 19:36
    0
    ManUtd, 14.03.2020 19:06
    Вроде молотобойцы, а ведут себя как крысы. Были бы в зоне ЛЧ, выпустили бы заявление, что нужно закончить чемпионат с текущим турнирным положением.
    Вот действительно, у меня ассоциация с этим клубом, как с крепкими парнями, ни перед чем не останавливающимися. Благодаря фильмам о фанатах в том числе. А тут они ведут себя как гомосеки. Тьфу
    Ссылка
    spaceDJ
      spaceDJ, 14.03.2020 19:31
    0
    Во Франции свой хитрожопый - тренер "Лиона".
    Ссылка
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