Вест Хэм: сезон АПЛ нужно признать недействительным и отменить

Пандемия коронавируса привела к остановке всего профессионального футбола в Англии, в том числе АПЛ. Лига надеется возобновить сезон в апреле, но вряд ли это случится.
Каррен Брэди, вице-президент «Вест Хэма», который находится над зоной вылета, считает, что сезон АПЛ нужно признать недействительным и отменить.
«Сезон АПЛ, как и чемпионаты всех уровней, нужно признать недействительными и отменить. В этом сезоне игроки уже не выйдут на поле, матчей не будет».
«АПЛ надеется, что через 3 недели можно будет играть, но они, похоже, живут в сказочной стране», - отметила Брэди.
Впрочем, другие клубы поддерживают вариант с отменой сезона, но признанием «Ливерпуля» чемпионом, а также распределением еврокубковых мест на следующий сезон.
В случае с вариантом Брэди чемпион, распределение еврокубковых мест и вылетающие определены не будут.
Источник — BBC
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