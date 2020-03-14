Вест Хэм: сезон АПЛ нужно признать недействительным и отменить

Пандемия коронавируса привела к остановке всего профессионального футбола в Англии, в том числе АПЛ. Лига надеется возобновить сезон в апреле, но вряд ли это случится.

Каррен Брэди, вице-президент «Вест Хэма», который находится над зоной вылета, считает, что сезон АПЛ нужно признать недействительным и отменить.

«Сезон АПЛ, как и чемпионаты всех уровней, нужно признать недействительными и отменить. В этом сезоне игроки уже не выйдут на поле, матчей не будет».

«АПЛ надеется, что через 3 недели можно будет играть, но они, похоже, живут в сказочной стране», - отметила Брэди.

Впрочем, другие клубы поддерживают вариант с отменой сезона, но признанием «Ливерпуля» чемпионом, а также распределением еврокубковых мест на следующий сезон.

В случае с вариантом Брэди чемпион, распределение еврокубковых мест и вылетающие определены не будут.