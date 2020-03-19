ВИДЕО. Пять лет назад гол Коноплянки помог Днепру пройти Аякс

Ровно пять лет назад, 19 марта 2015 года, «Днепр» играл против нидерландского «Аякса» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

В первом матче днепряне дома одержали минимальную победу. Основное время поединка в Амстердаме завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев, поэтому игра продолжилась в овертаймах.

На 97-й минуте вингер «Днепра» Евгений Коноплянка сравнял счет, забив в фирменном стиле обводным ударом из-за пределов штрафной площади.

В конце второго овертайма «Аякс» забил второй мяч, но благодаря правилу выездного гола путевка в четвертьфинал Лиги Европы досталась команде Мирона Маркевича.

В последствии «Днепр» дошел до финала Лиги Европы-2014/15, но в решающем поединке в Варшаве уступил испанской «Севилье» со счетом 2:3.