ВИДЕО. Пять лет назад гол Коноплянки помог Днепру пройти Аякс

Днепряне благодаря выездному голу вышли в четвертьфинал Лиги Европы

  • 19.03.2020 13:40
  • 372 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Пять лет назад гол Коноплянки помог Днепру пройти Аякс
© Oleksandr Prykhodko. Евгений Коноплянка

Ровно пять лет назад, 19 марта 2015 года, «Днепр» играл против нидерландского «Аякса» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

В первом матче днепряне дома одержали минимальную победу. Основное время поединка в Амстердаме завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев, поэтому игра продолжилась в овертаймах.

На 97-й минуте вингер «Днепра» Евгений Коноплянка сравнял счет, забив в фирменном стиле обводным ударом из-за пределов штрафной площади.

 

 

В конце второго овертайма «Аякс» забил второй мяч, но благодаря правилу выездного гола путевка в четвертьфинал Лиги Европы досталась команде Мирона Маркевича.

В последствии «Днепр» дошел до финала Лиги Европы-2014/15, но в решающем поединке в Варшаве уступил испанской «Севилье» со счетом 2:3.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 19.03.2020 13:50
    +1
    Последний год, когда Жека играл на ТОП уровне и играл часто
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 19.03.2020 13:50
    +1
    Последний год, когда Жека играл на ТОП уровне и играл часто
    Ссылка
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