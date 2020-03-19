ВИДЕО. Пять лет назад гол Коноплянки помог Днепру пройти Аякс

Ровно пять лет назад, 19 марта 2015 года, «Днепр» играл против нидерландского «Аякса» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
В первом матче днепряне дома одержали минимальную победу. Основное время поединка в Амстердаме завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев, поэтому игра продолжилась в овертаймах.
На 97-й минуте вингер «Днепра» Евгений Коноплянка сравнял счет, забив в фирменном стиле обводным ударом из-за пределов штрафной площади.
В этот день в 2⃣0⃣1⃣5⃣ году— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 19, 2020
🔝💪 @kono10official 🆚 Аякс ⚽️🎯🙌#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/tnBQEHMn0L
В конце второго овертайма «Аякс» забил второй мяч, но благодаря правилу выездного гола путевка в четвертьфинал Лиги Европы досталась команде Мирона Маркевича.
В последствии «Днепр» дошел до финала Лиги Европы-2014/15, но в решающем поединке в Варшаве уступил испанской «Севилье» со счетом 2:3.
Источник — Sport.ua
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