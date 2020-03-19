Ювентус отказался продавать Дибалу в ПСЖ

ПСЖ проявляет интерес к форварду «Ювентуса» Пауло Дибале и хочет в ближайшее время сделать итальянскому клубу предложение по поводу трансфера.
Однако «Ювентус» намерен сохранить Дибалу и даже не будет вступать в переговоры с чемпионами Франции.
Сейчас Дибала ведет переговоры по поводу нового контракта с «Ювентусом».
В нынешнем сезоне на счету аргентинского форварда 6 голов и 8 ассистов в 23 матчах Серии А.
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Источник — Calciomercato
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