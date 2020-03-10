Ювентус дает Дибале 10 млн евро за сезон

«Ювентус» решительно настроен сохранить в составе форварда Пауло Дибалу.

Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб готов продлить соглашение до лета 2025 года и предложить игроку 10 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 34 матча во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» нацелился на молодого бразильского форварда.