Максим КУЧИНСКИЙ: «Выехать из Латвии до закрытия границ мне не удалось»

31-летний экс-голкипер львовских «Карпат» Максим Кучинский, ныне выступающий за «Тукумс 2000», прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Латвии.

«В клубе, наверное, как и во всем мире, отменили все тренировки. Нас сначала собрали и отправили ожидать решения УЕФА по домам. Кто-то успел быстро уехать на родину, а мне с этим повезло меньше. Выехать до закрытия границ мне не удалось, поэтому пока сижу в Латвии. Написал письмо в посольство.

Каких-то процедур, связанных с коронавирусом у нас в клубе никто не проходил. Футболисты тренировались, никто не болел, поэтому думаю, что в них потребности особой не было. Хотя будь у кого-нибудь температура, то однозначно бы все прошли.

В магазинах люди быстро съели всю гречку, весь рис, вынесли всю бумагу туалетную (улыбается). Все позабирали, конец света какой-то! Правда, это никак не сказывается на работе магазинов: если что-то забрали, то в магазинах вновь появляется этот продукт. Какого-то дефицита в Латвии нет, всего хватает. С питанием нет проблем, но кафе и рестораны закрыты на неизвестный период», - сказал Кучинский.

Напомним, ранее исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории страны.