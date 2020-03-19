Максим КУЧИНСКИЙ: «Выехать из Латвии до закрытия границ мне не удалось»

Украинский вратарь не смог вернуться на родину

  • 19.03.2020 13:19
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Максим КУЧИНСКИЙ: «Выехать из Латвии до закрытия границ мне не удалось»
© ФК Карпаты Львов. Максим Кучинский

31-летний экс-голкипер львовских «Карпат» Максим Кучинский, ныне выступающий за «Тукумс 2000», прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Латвии.

«В клубе, наверное, как и во всем мире, отменили все тренировки. Нас сначала собрали и отправили ожидать решения УЕФА по домам. Кто-то успел быстро уехать на родину, а мне с этим повезло меньше. Выехать до закрытия границ мне не удалось, поэтому пока сижу в Латвии. Написал письмо в посольство. 

Каких-то процедур, связанных с коронавирусом у нас в клубе никто не проходил. Футболисты тренировались, никто не болел, поэтому думаю, что в них потребности особой не было. Хотя будь у кого-нибудь температура, то однозначно бы все прошли. 

В магазинах люди быстро съели всю гречку, весь рис, вынесли всю бумагу туалетную (улыбается). Все позабирали, конец света какой-то! Правда, это никак не сказывается на работе магазинов: если что-то забрали, то в магазинах вновь появляется этот продукт. Какого-то дефицита в Латвии нет, всего хватает. С питанием нет проблем, но кафе и рестораны закрыты на неизвестный период», - сказал Кучинский.

Напомним, ранее исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории страны.

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Источник — Footboom

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