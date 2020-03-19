Металлист-1925 ушел на карантин из-за коронавируса

«Металлист-1925» объявил о том, что команда ушла на карантин и не будет проводить тренировки как минимум до 3 апреля.

На данный момент «Металлист-1925» идет седьмым в турнирной таблице Первой лиги с 35 очками в активе.

Ранее на карантин ушел еще один клуб Первой лиги – «Прикарпатье».