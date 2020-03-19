Прикарпатье ушло на карантин

Главный тренер клуба Первой лиги «Прикарпатье» Владимир Ковалюк сообщил о том, что команда ушла на карантин в связи с коронавирусом:
«Команда хорошо готова физически, но видите, что случилось, никто ничего не знает, что завтра будет.
Мы распускаем сейчас футболистов на две недели на карантин, закрываем стадион тоже на две недели, а там уже будем видеть».
Ранее на карантин ушла «Волынь».
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Источник — YouTube
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