Волынь ушла на карантин

Луцкая «Волынь», выступающая в Первой лиге Украины, ушла на карантин в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19.

По предварительной информации, игроки, персонал и тренерский штаб основной команды не будут тренироваться до 3-го апреля.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за коронавируса приостановлены все футбольные соревнования.