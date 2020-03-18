Волынь ушла на карантин

Луцкая «Волынь», выступающая в Первой лиге Украины, ушла на карантин в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19.
По предварительной информации, игроки, персонал и тренерский штаб основной команды не будут тренироваться до 3-го апреля.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за коронавируса приостановлены все футбольные соревнования.
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Источник — ФК Волынь
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