Кальяри вернется к тренировкам 23 марта

Футболисты итальянского «Кальяри» в понедельник приступят к командным тренировкам.
Игроков планируют поделить на несколько групп, чтобы не нарушить рекомендации органов здравоохранения. При этом молодежная команда продолжит находиться в карантине.
Серия А вынуждена была уйти на паузу из-за вспышки коронавируса в Италии. Сразу в нескольких клубах элитного эшелона у футболистов тест на вирус дал положительный результат.
Ранее сообщалось, что Серия А будет возобновлена 2-го мая.
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Источник — ФК Кальяри
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