Кальяри вернется к тренировкам 23 марта

Футболисты итальянского «Кальяри» в понедельник приступят к командным тренировкам.

Игроков планируют поделить на несколько групп, чтобы не нарушить рекомендации органов здравоохранения. При этом молодежная команда продолжит находиться в карантине.

Серия А вынуждена была уйти на паузу из-за вспышки коронавируса в Италии. Сразу в нескольких клубах элитного эшелона у футболистов тест на вирус дал положительный результат.

Ранее сообщалось, что Серия А будет возобновлена 2-го мая.