Лион приостановил выплату зарплаты игрокам

Первая французская команда, принявшая меры такого рода

  • 19.03.2020 11:55
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Лион приостановил выплату зарплаты игрокам
© Twitter

Французский «Лион» выступил с заявлением, что временно приостанавливает выплату заработной платы игрокам. 

«Учитывая меры, принятые властями для борьбы с распространением COVID-19, а также потому, что все тренировки и соревнования на национальном уровне были приостановлены, мы должны объявить, что пошли на временную приостановку заработной платы», - говорится в заявлении «Лиона».

«Лион» - первая команда в Лиге 1, принявшая меры такого рода с целью сокращения расходов.

Напомним, ранее Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение приостановить на неопределенный срок Лигу 1 и Лигу 2 из-за пандемии вируса COVID-19.

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Источник — ФК Лион

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