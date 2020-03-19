Лион приостановил выплату зарплаты игрокам

Французский «Лион» выступил с заявлением, что временно приостанавливает выплату заработной платы игрокам.

«Учитывая меры, принятые властями для борьбы с распространением COVID-19, а также потому, что все тренировки и соревнования на национальном уровне были приостановлены, мы должны объявить, что пошли на временную приостановку заработной платы», - говорится в заявлении «Лиона».

«Лион» - первая команда в Лиге 1, принявшая меры такого рода с целью сокращения расходов.

Напомним, ранее Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение приостановить на неопределенный срок Лигу 1 и Лигу 2 из-за пандемии вируса COVID-19.