Чемпионат Франции приостановлен на неопределенный срок

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение приостановить Лигу 1 и Лигу 2 из-за пандемии вируса COVID-19.

О сроках возобновления национальных чемпионатов пока не сообщают.

Напомним, что из-за коронавируса приостановлены Серия А и Ла-Лига. Под угрозой перенос чемпионата Европы-2020 по футболу, а также приостановка Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)