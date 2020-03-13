Чемпионат Франции приостановлен на неопределенный срок

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение приостановить Лигу 1 и Лигу 2 из-за пандемии вируса COVID-19.
О сроках возобновления национальных чемпионатов пока не сообщают.
Напомним, что из-за коронавируса приостановлены Серия А и Ла-Лига. Под угрозой перенос чемпионата Европы-2020 по футболу, а также приостановка Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)
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