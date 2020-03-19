Маркевич пожертвовал 10 тысяч долларов военному госпиталю

Известный украинский автогонщик Алексей Мочанов сообщил о том, что Мирон Маркевич пожертвовал 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю на борьбу с коронавирусом:
«Мирон Богданович Маркевич – реальный человек-легенда, безмерно уважаемый специалист. Тато.
Связался со мной напрямую по старой дружбе. Спросил, что нужно Киевскому военному госпиталю. Я состыковал с первыми, главными и компетентными, и практически сразу госпиталь на выделенные Маркевичем средства закупил нужное и важное.
Спасибо, Богданыч. Все в работе, в нужном месте и в нужное время. Быть добру».
Источник — Facebook
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