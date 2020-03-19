Маркевич пожертвовал 10 тысяч долларов военному госпиталю

Знаменитый украинский тренер присоединился к борьбе с коронавирусом

  • 19.03.2020 12:02
  • 1356 просмотров
  • 2 комментария
Маркевич пожертвовал 10 тысяч долларов военному госпиталю
© УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский автогонщик Алексей Мочанов сообщил о том, что Мирон Маркевич пожертвовал 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю на борьбу с коронавирусом:

«Мирон Богданович Маркевич – реальный человек-легенда, безмерно уважаемый специалист. Тато.

Связался со мной напрямую по старой дружбе. Спросил, что нужно Киевскому военному госпиталю. Я состыковал с первыми, главными и компетентными, и практически сразу госпиталь на выделенные Маркевичем средства закупил нужное и важное.

Спасибо, Богданыч. Все в работе, в нужном месте и в нужное время. Быть добру».

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Источник — Facebook

(4 голоса)

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Комментарии
    sancho_v
      sancho_v, 19.03.2020 12:26
    0
    Владимир Копяк, 19.03.2020 12:12
    Ну, Маркевичу можно себе такое позволить... Из зарплаты в АФУ (750 тысяч грн = 30 тысяч $) можно отстегнуть одну треть, а почему не полностью? Слабо?
    Свою зарплату отдай, клоун.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.03.2020 12:12
    -5
    Ну, Маркевичу можно себе такое позволить... Из зарплаты в АФУ (750 тысяч грн = 30 тысяч $) можно отстегнуть одну треть, а почему не полностью? Слабо?
    Ссылка
    sancho_v
      sancho_v, 19.03.2020 12:26
    0
    Владимир Копяк, 19.03.2020 12:12
    Ну, Маркевичу можно себе такое позволить... Из зарплаты в АФУ (750 тысяч грн = 30 тысяч $) можно отстегнуть одну треть, а почему не полностью? Слабо?
    Свою зарплату отдай, клоун.
    Ссылка
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