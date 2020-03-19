Арсенал планирует возобновить тренировки 24 марта

Лондонский «Арсенал» планирует выйти из карантина и возобновить тренировки 24 марта.
Еще раньше, 22 марта, возобновить тренировочный процесс планирует «Манчестер Юнайтед». После этого в клубе примут решение относительно необходимости дальнейшего карантина.
«Арсенал» был вынужден уйти на карантин одним из первых в АПЛ в связи с положительным тестом на коронавирус главного тренера команды Микеля Артеты.
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Источник — Mirror
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