Андрей МИЩЕНКО: «В Казахстане пока паника не наблюдается»

28-летний украинский защитник «Окжетпеса» Андрей Мищенко прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Казахстане.

«В чемпионате Казахстана взяли перерыв на месяц - карантин. В клубе ситуация такова, что нам дали пока неделю выходных. Реакция в клубе нормальная, все понимают, что ситуация в мире далеко не самая лучшая. Процедур никаких пока не проходили, тестов тоже не было. Доктор сказал, чтобы детально следили за своей гигиеной.

Какая ситуация в Казахстане? В целом могу сказать, что пока паника не наблюдается. Запретов особых не замечаю, не знаю, есть ли они вовсе. Кафе и рестораны работают. Продуктов в магазинах полно, все спокойны», - сказал Мищенко.

Напомним, ранее исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории страны.