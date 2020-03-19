Андрей МИЩЕНКО: «В Казахстане пока паника не наблюдается»

Украинский защитник – о ситуации с коронавирусом

  • 19.03.2020 11:05
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Андрей МИЩЕНКО: «В Казахстане пока паника не наблюдается»
© ФК Окжетпес. Андрей Мищенко

28-летний украинский защитник «Окжетпеса» Андрей Мищенко прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Казахстане.

«В чемпионате Казахстана взяли перерыв на месяц - карантин. В клубе ситуация такова, что нам дали пока неделю выходных. Реакция в клубе нормальная, все понимают, что ситуация в мире далеко не самая лучшая. Процедур никаких пока не проходили, тестов тоже не было. Доктор сказал, чтобы детально следили за своей гигиеной. 

Какая ситуация в Казахстане? В целом могу сказать, что пока паника не наблюдается. Запретов особых не замечаю, не знаю, есть ли они вовсе. Кафе и рестораны работают. Продуктов в магазинах полно, все спокойны», - сказал Мищенко.

Напомним, ранее исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории страны.

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Источник — Footboom

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