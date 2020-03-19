Клубы испанской Ла Лиги проведут турнир по FIFA 20

Сейчас чемпионат Испании приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Во время паузы клубы Ла Лиги решили провести турнир по футбольному симулятору FIFA 20.

Каждый клуб будет представлен одним игроком. За «Барселону» сыграет Серхи Роберто, за «Реал» - Марко Асенсио, за «Атлетико» - Марко Льоренте.

Сегодня состоится жеребьевка турнира. Матчи пройдут с 20 по 22 марта.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» не получит чемпионский титул, если сезон в Ла Лиге не будет доигран.