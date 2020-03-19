Клубы испанской Ла Лиги проведут турнир по FIFA 20

Каждый клуб будет представлен одним игроком

  • 19.03.2020 10:49
  • 15 просмотров
  • 0 комментариев
Клубы испанской Ла Лиги проведут турнир по FIFA 20

Сейчас чемпионат Испании приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Во время паузы клубы Ла Лиги решили провести турнир по футбольному симулятору FIFA 20.

Каждый клуб будет представлен одним игроком. За «Барселону» сыграет Серхи Роберто, за «Реал» - Марко Асенсио, за «Атлетико» - Марко Льоренте.

Сегодня состоится жеребьевка турнира. Матчи пройдут с 20 по 22 марта.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» не получит чемпионский титул, если сезон в Ла Лиге не будет доигран.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football Espana

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности