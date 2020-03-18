Барселона не получит титул, если Ла Лигу не доиграют

В Европе надеются, что пандемия коронавируса пойдет на спад и к середине лета чемпионаты можно будет полноценно возобновить и закончить, однако пока все идет к тому, что сезоны будут отменены.
Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес считает, что будет нечестно отдавать титул «Барселоне», которая опережает «Реал» на 2 пункта, если в итоге доиграть не получится.
«Сезоны должны быть закончены летом, мы все об этом договорились с УЕФА. Мы не можем гарантировать, что чемпионат Испании будет доигран, но и вручать награды и подводить итоги по нынешней таблице тоже нечестно».
«Это уникальная ситуация, и мы далее будем обсуждать, как выйти из такого положения», - сказал Рубиалес.
Подобные обсуждения идут во всех чемпионатах. Многие опасаются, что в случае невозможности продолжения сезона и автоматического присуждения чемпионств (а также распределение еврокубковых мест и определение вылетающих) недовольные клубы будут массово подавать судебные иски.
Источник — As.com
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