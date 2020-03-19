Серию А планируют возобновить в начале мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что сезон в Серии А может быть возобновлен в начале мая:

«Мы рассматриваем абсолютный запрет на любую спортивную деятельность на открытом воздухе, так как многие люди игнорируют совет оставаться дома. Ожидается, что чемпионат Серии А возобновится в начале мая».

Сейчас все клубы Серии А находятся на карантине. Ранее сообщалось о том, что в «Фиорентине» 10 случаев заражения коронавирусом, а в «Сампдории» - 15.