Завацкая рассказала о ситуации с коронавирусом в Каннах

Во Франции можно выходить на улицу только на один час

  • 19.03.2020 08:27
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Завацкая рассказала о ситуации с коронавирусом в Каннах
© WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая сейчас находится в Каннах, рассказала о мерах безопасности, которые предпринимают власти французского города.
 
«С пятницы по понедельник все было открыто, но к вечеру понедельника все закрыли, кроме продуктовых магазинов и аптек. Людей не так много. Мы с мамой как только приехали, так сразу пошли закупаться в магазин. Потом там уже было меньше продуктов или они уже были просроченные.
 
Сейчас здесь ввели правила, что на улице можно находится только на час. Сегодня я бегала 45 минут и вписалась в это время. Тут, как и в Италии, когда выходишь на улицу, то нужно иметь при себе специально заполненную бумажку, если тебя остановит полиция. Хотя здесь зараженных гораздо меньше, 17 человек на Лазурном берегу. Я все равно считаю, что это правильно, что ввели такие меры предосторожности, чтобы люди не передавали вирус», – сказала Катарина.

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Источник — Большой теннис Украины

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