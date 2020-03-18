ДИКИЙ: «УПЛ можно доиграть мини-турниром или зафиксировать текущую таблицу»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как может завершиться чемпионат Украины после приостановки турнира из-за пандемии коронавируса:

«Если мы будем понимать, что у нас уже не остается времени, чтобы доиграть наш чемпионат в нормальном виде, решение о фиксации результатов по текущей турнирной таблице может быть принято. Но я еще раз повторяю, что такой вопрос будет вынесен на Общие сборы участников. На основании дискуссии мы придем к определенному решению.

Есть несколько вариантов: полноценное доигрывание чемпионата, мини-турнир с определением победителей. Но нужно сделать так, чтобы все остались довольны и не обжаловали потом это решение в кабинетах, как уже пишут некоторые СМИ. То есть, если большинство клубов примет какое-либо решение, остальные клубы должны его уважать. Даже если дойдет до каких-либо дисциплинарных разбирательств, у людей просто не будет соответствующей правовой базы, чтобы обжаловать это решение».