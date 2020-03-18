Франко ФОДА: «Есть вещи поважнее футбола и чемпионата Европы»

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода, который возглавляет соперников сборной Украины на чемпионате Европы, прокомментировал решение исполкома УЕФА о переносе Евро-2020 на 2021 год:
«Это абсолютно правильное решение. В этой необычной ситуации есть вещи поважнее футбола в целом и чемпионата Европы в частности
Пришло время сдержать распространение вируса, чтобы вскоре мы смогли снова смотреть вперед».
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