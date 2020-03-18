Франко ФОДА: «Есть вещи поважнее футбола и чемпионата Европы»

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода, который возглавляет соперников сборной Украины на чемпионате Европы, прокомментировал решение исполкома УЕФА о переносе Евро-2020 на 2021 год:

«Это абсолютно правильное решение. В этой необычной ситуации есть вещи поважнее футбола в целом и чемпионата Европы в частности

Пришло время сдержать распространение вируса, чтобы вскоре мы смогли снова смотреть вперед».