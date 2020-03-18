МОРОЗЮК: «В Турции по-разному отреагировали на решение играть дальше»

В Европе в футбол продолжают играть в двух странах - в Беларуси и Турции. Украинский игрок «Ризеспора» Николай Морозюк рассказал, как в Турции реагируют на пандемию коронавируса.
«Атмосфера напряженная, но истерики и паники нет. Люди ходят в масках, но людей на улице стало ощутимо меньше. Намного меньше людей вокруг. Но, в целом, все как обычно. Особо жесткого карантина нет. Закрываются заведения, центры, предприятия».
«Что касается футбола, то приняли решение продолжить чемпионат. Все на это отреагировали по-разному. Но все спокойно, без паники. Есть небольшой страх только», - сказал Морозюк.
В Турции решили продолжать чемпионат без болельщиков, тогда как в Беларуси сезон проводят с фанами на трибунах.
Источник — Футбол 1/2/3
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