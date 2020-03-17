Вирус нипочем! Чемпионат Беларуси стартует по расписанию

Белорусская ассоциация футбола (АБФФ) приняла решение проводить матчи белорусского элитного дивизиона по намеченному календарю и в стандартном режиме.
Сегодня, 17 марта, состоялась видеоконференция и консультации с участием УЕФА, представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro, посвященные распространению вируса COVID-19.
Вместе с тем, АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за её пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности.
Матч плей-офф квалификации чемпионата Европы УЕФА с участием национальных сборных Грузии и Беларуси, намеченный на 26 марта, предварительно перенесен на июнь, однако окончательное решение будет принято после повторной оценки ситуации.
Напомним, все матчи под эгидой УЕФА с участием мужских и женских, клубных и национальных команд приостановлены до дальнейших уведомлений.
Источник — АБФФ
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