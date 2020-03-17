Вирус нипочем! Чемпионат Беларуси стартует по расписанию

Матч плей-офф квалификации Евро между Грузией и Беларусью перенесен на июнь

  • 17.03.2020 17:39
  • 1224 просмотра
  • 1 комментарий
Вирус нипочем! Чемпионат Беларуси стартует по расписанию
© АБФФ

Белорусская ассоциация футбола (АБФФ) приняла решение проводить матчи белорусского элитного дивизиона по намеченному календарю и в стандартном режиме.

Сегодня, 17 марта, состоялась видеоконференция и консультации с участием УЕФА, представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro, посвященные распространению вируса COVID-19.

Вместе с тем, АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за её пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности. 

Матч плей-офф квалификации чемпионата Европы УЕФА с участием национальных сборных Грузии и Беларуси, намеченный на 26 марта, предварительно перенесен на июнь, однако окончательное решение будет принято после повторной оценки ситуации.

Напомним, все матчи под эгидой УЕФА с участием мужских и женских, клубных и национальных команд приостановлены до дальнейших уведомлений.

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Источник — АБФФ

(9 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 17.03.2020 17:44
    +1
    У Бацьки всё под контролем
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 17.03.2020 17:44
    +1
    У Бацьки всё под контролем
    Ссылка
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