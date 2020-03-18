Владислав ГЕЛЬЗИН: «Решение о приостановке УПЛ верное»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин считает решение о приостановке УПЛ и всех остальных футбольных соревнований в Украине правильным:

«Я считаю, что это правильно. Человеческая жизнь намного важнее любого вида спорта, в том числе футбола.

Команда получила указание разъехаться по своим семьям на неопределенный срок – пока не поступят известия от Премьер-лиги.

Тренер по физической подготовке создал футболистам индивидуальные программы».