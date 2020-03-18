Владислав ГЕЛЬЗИН: «Решение о приостановке УПЛ верное»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин считает решение о приостановке УПЛ и всех остальных футбольных соревнований в Украине правильным:
«Я считаю, что это правильно. Человеческая жизнь намного важнее любого вида спорта, в том числе футбола.
Команда получила указание разъехаться по своим семьям на неопределенный срок – пока не поступят известия от Премьер-лиги.
Тренер по физической подготовке создал футболистам индивидуальные программы».
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Источник — ТК Футбол
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