Роман САНЖАР: «Распустили команду на две недели»

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар рассказал о том, как клуб будет работать во время карантина:
«Команду мы распустили на две недели. Некоторые ребята уехали домой, некоторые – остались во Львове. Все получили индивидуальные задания. Все будут там, где нет какого-то большого скопления людей.
Как только будет что-то меняться, будут какие-то новости, уже будем дальше принимать решения, отталкиваясь от этого».
Напомним, все футбольные соревнования в Украине были приостановлены.
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Источник — ТК Футбол
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