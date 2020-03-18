Луиш КАШТРУ: «Надеемся спасти мир общими усилиями»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру обратился к общественности в связи с пандемией коронавируса:
«Возможно, не все еще знают о чрезвычайной ситуации, которую переживает человечество, и это нормально. Жизнь часто поглощает нас так, что мы сосредоточены только на себе и ближайшем окружении.
Пришло время защитить себя и других, защитить весь мир. Не забывайте носить маски и перчатки, держитесь на безопасной дистанции друг от друга, чаще мойте руки, избегайте касаний лица. По возможности, оставайтесь дома. Защищая себя, вы защищаете весь мир.
В моей стране все началось с легкой формы. Сегодня там социальная ситуация отчаяния. Желаю вам оставаться в безопасности.
Передаю самые лучшие пожелания с уважением и восхищением всем работникам сферы здравоохранения, которые дают нам надежду, что мир снова будет нашим. Сейчас он принадлежит COVID-19. Надеемся спасти его общими усилиями».
Напомним, все футбольные соревнования на территории Украины приостановлены.
Источник — ТК Футбол
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