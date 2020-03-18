Алавес сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе

Имена зараженных не сообщаются

  • 18.03.2020 16:55
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Алавес сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе
© deportivoalaves.com

Клуб испанской Ла Лиги «Алавес» сообщил о том, что сразу 15 представителей клуба заразились коронавирусом.

Речь идет о трех игроках, 7 тренерах и 5 работниках клуба. Имена зараженных не сообщаются.

Вчера «Эспаньол» сообщил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе.

На данный момент «Алавес» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Источник — ФК Алавес

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