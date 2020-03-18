Егише МЕЛИКЯН: «Во Львове остались только бразильские легионеры»

Наставник «Львова» - о том, что делают игроки клуба во время карантина

  • 18.03.2020 17:04
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Егише МЕЛИКЯН: «Во Львове остались только бразильские легионеры»
© ФК Львов. Егише Меликян

Главный тренер «Львова» Егише Меликян рассказал о том, что делают игроки команды на карантине:

«После матчей в УПЛ все футболисты нашей команды с украинским паспортом разъехались по домам, получив индивидуальные задания.

Во Львове остались только бразильские легионеры, которые тоже знают, что им нужно делать. Очень надеемся, что в скором времени все наладится».

Ранее Меликян признался, что боится коронавируса.

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Источник — zbirna.com

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