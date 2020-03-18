Спортдир Ворсклы: «Каждый день спрашиваем игроков о самочувствии»

Александр Фундерат – о жизни «Ворсклы» на карантине

  • 18.03.2020 16:33
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Спортдир Ворсклы: «Каждый день спрашиваем игроков о самочувствии»
© ФК Ворскла

Вчера «Ворскла» ушла на карантин в связи с коронавирусом. Спортивный директор клуба Александр Фундерат рассказал о том, как существует полтавский клуб во время пандемии:

«Все по домам – от U-19 до первой команды. Мы должны были проводить тренировку после выходного после матча с «Олимпиком».

Сказали, что все в режиме звонков, начальник команды всех держит в курсе. Каждый день созвон, спрашиваем о самочувствии.

Когда возобновятся матчи чемпионата, нужно же быть к ним готовыми, надо тренироваться. Дата возобновления пока плавающая».

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Источник — ТК Футбол

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