Спортдир Ворсклы: «Каждый день спрашиваем игроков о самочувствии»

Вчера «Ворскла» ушла на карантин в связи с коронавирусом. Спортивный директор клуба Александр Фундерат рассказал о том, как существует полтавский клуб во время пандемии:

«Все по домам – от U-19 до первой команды. Мы должны были проводить тренировку после выходного после матча с «Олимпиком».

Сказали, что все в режиме звонков, начальник команды всех держит в курсе. Каждый день созвон, спрашиваем о самочувствии.

Когда возобновятся матчи чемпионата, нужно же быть к ним готовыми, надо тренироваться. Дата возобновления пока плавающая».