Спортдир Ворсклы: «Каждый день спрашиваем игроков о самочувствии»

Вчера «Ворскла» ушла на карантин в связи с коронавирусом. Спортивный директор клуба Александр Фундерат рассказал о том, как существует полтавский клуб во время пандемии:
«Все по домам – от U-19 до первой команды. Мы должны были проводить тренировку после выходного после матча с «Олимпиком».
Сказали, что все в режиме звонков, начальник команды всех держит в курсе. Каждый день созвон, спрашиваем о самочувствии.
Когда возобновятся матчи чемпионата, нужно же быть к ним готовыми, надо тренироваться. Дата возобновления пока плавающая».
Источник — ТК Футбол
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