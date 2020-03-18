Жорже Жезус о коронавирусе: «Чувствую себя хорошо. Мы приняли контрмеры»

65-летний португальский тренер «Фламенго» Жорже Жезус, у которого ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, рассказал о состоянии своего здоровья.

«Комментарий о COVID-19. Я нахожусь под опекой медицинского штаба «Фламенго» и сейчас чувствую себя хорошо. Мы приняли контрмеры и ждем результата.

Заранее благодарю за сообщения о любви и поддержке, которые я получил от вас», — написал Жезус в Instagram.