Жорже Жезус о коронавирусе: «Чувствую себя хорошо. Мы приняли контрмеры»

65-летний португальский тренер «Фламенго» Жорже Жезус, у которого ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, рассказал о состоянии своего здоровья.
«Комментарий о COVID-19. Я нахожусь под опекой медицинского штаба «Фламенго» и сейчас чувствую себя хорошо. Мы приняли контрмеры и ждем результата.
Заранее благодарю за сообщения о любви и поддержке, которые я получил от вас», — написал Жезус в Instagram.
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Источник — Instagram
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