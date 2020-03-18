Експерти Parimatch порахували ймовірність скасування карантину до 1 червня

Мабуть, сьогодні вже не можна знайти людину, яку б не торкнулася ситуація, пов'язана з коронавірусів. Вболівальники залишилися без топових спортивних подій, меломани здають квитки на концерти, а туристам доводиться відкладати свої плани на подорожі.

Всі ми так чи інакше виявилися заручниками ситуації, тому головне - не піддаватися паніці і дотримуватися рекомендацій лікарів. Один з основних порад - не залишати будинок без крайньої необхідності. Щоб не було спокуси вийти на вулицю, деякі банки, наприклад, пропонують солідні кешбеки на покупки онлайн-ігор або оплату підписок на таких ресурсах, як Pornhub, Netflix, Megogo, Play Station Store.

Parimatch заряджає оптимізмом і запускає широку лінію ставок на період карантину. Точніше на те, до яких наслідків може привести COVID-19.

Курс долара до гривні на 1 липня, за оцінками аналітиків Parimatch, з імовірністю 46% складе більше 30,5

● 50% на те, що на початок квітня вартість гречки буде не менше 30,5 гривень за кілограм, а цукор - дорожчий 15 гривень

● Шанси на своєчасне (24 липня 2020 року) відкриття Олімпіади в Токіо складають тільки 32%

● І цілих 68% на те, що до 1 червня 2020 року буде скасовано заборону на проведення масових заходів

● Експерти Parimatch прогнозують з ймовірністю в 54%, що ВООЗ оголосить про створення вакцини від COVID-19 до кінця року