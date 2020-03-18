Олег ГУСЕВ: «Ващук твердит, что Суркисы мстят ему за Спартак»

Экс-игрок «Динамо» рассказал о конфликте со своим бывшим одноклубником

  • 18.03.2020 15:29
  • 2419 просмотров
  • 12 комментариев
Олег ГУСЕВ: «Ващук твердит, что Суркисы мстят ему за Спартак»
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Бывший футболист «Динамо» Олег Гусев, ныне работающий ассистентом тренера молодежной команды киевского клуба, рассказал о конфликте со своим бывшим одноклубником Владиславом Ващуком.

«К этому делу я испытываю огромное отвращение и вполне спокойно относился к тому, что оно, как у нас водится, растянулось на несколько лет. К сожалению, Влад сам делает все, чтобы обострить ситуацию. По крайней мере, я его за язык не тянул, заставляя снова рассказывать о том, что Олег Гусев якобы исполняет заказ и попросту брешет. А ведь именно это Ващук сделал недавно в интервью на камеру. Не могу же я совсем оставить это без внимания!

Что ж, давайте постепенно и аккуратно разберемся, в чем заключается дело. В свое время – с десяток лет назад – Влад Ващук занял у меня на развитие своего бизнеса – ну, так он сказал – шестьдесят тысяч долларов и вернул спустя некоторое время только десять тысяч. Так образовалось, скажем умно, финансовое сальдо не в мою пользу. Оно тянулось из года в год, Ващук постоянно отговаривался – мол, вот-вот отдам, но все же переросло в уголовное дело. Уже не помню, что именно подтолкнуло меня – скорее всего, какие-то слухи по поводу аналогичных проблем у других ребят. Тогда я решил взять у Влада расписку, подтверждающую долг – тут-то он и пошел в отказ!

Внесу ясность по поводу якобы политической составляющей дела. Это все выдумки Ващука – дескать, меня подбили наехать на него, потому что он захотел стать главой Киевской федерации футбола. Вот только, на его беду, время не совпадает – Олег Печерный обратился от моего имени с заявлением в органы еще осенью 2017 года, в то время как все события вокруг выборов в ФФК развернулись несколько позже, зимой. Это легко проверить при желании. Так что политику сюда тянет исключительно Влад, потому что денег у него, видимо, нет, зато есть кум-покровитель, который ходил по высоким кабинетам и «решал» – то есть делал так, чтобы дело ни в коем случае не сдвинулось с мертвой точки.

Проблема Ващука вот в чем: у меня достаточно свидетелей и доказательств того, что я отнюдь не выдумал этот долг. Ведь как все случилось. Влад довольно долго одолевал меня просьбой одолжить денег, а я, вовсе не горя желанием их занимать – чувствовал же что-то! – отговаривался тем, что они у меня на карточке. Ващук сказал, что может снять их с моего согласия. Я сказал – давай, если получится. Он обратился к нашему общему банкиру, и тот с моего устного согласия выдал ему оговоренную сумму, а несколько позже я подписал соответствующий документ. Есть свидетельство банкира, который прекрасно помнит происходившее – и он подтвердил это официальными показаниями. Ващук же – не было ничего, и все тут.

Его не смущает ничто: ни свидетельские показания, ни банковские документы о движении денег (точную дату не называю специально, хотя, конечно же, она приобщена к делу), ни то, что об этом долге половина «Динамо» прекрасно знала. Ващук знай твердит свое – это ему Суркисы мстят за «Спартак» и политику, дескать, Гусеву даже работу в клубе дали… Хотя речь всего-то о деньгах – то есть об экономике. И, конечно, человеческой совести, точнее, полном ее отсутствии. А о том, насколько я заслуживаю быть тренером «Динамо», наверное, не Ващуку судить, и нечего мою работу в молодежной команде сюда приплетать.

Повторюсь – вся эта история мне крайне неприятна. Но две вещи все-таки смущают и вынуждают добиваться справедливости. Во-первых, позиция Ващука, который не просто ничего не признал, но еще и торжественно выступает на публике, рассказывая, какой он белый и пушистый. Во-вторых, то, как это дело искусственно тормозится. Была надежда, что смена власти поможет продвижению – есть ведь все показания, все обстоятельства и подробности для передачи в суд! – так нет же. На каком-то этапе, полное впечатление, у нас в стране не стало прокуроров, вот оно и лежит без движения. Ващук же показушно торжествует. Ну-ну, Влад», — отметил Гусев.

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Источник — Футбол 24

(16 голосов)

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Комментарии
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 18.03.2020 16:39
    0
    dgurkis, 18.03.2020 15:54
    Какая замечательная традиция! Обсирать друг друга и размазывать дерьмо по всему Куеву!
    Ты не знал или забыл как правильно пишется столица Украины?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.03.2020 16:22
    +1
    Ващук юда а Гусеву наука - без розписки/договору гроші не позичати..
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    zakharka
    online
      zakharka, 18.03.2020 16:21
    +1
    Очень все гладко написано! Вылизано , не придерешься . И кажется мне , что с текстом кто то классно поработал ..
    Конечно , долги нужно отдавать ! Но в тишине и не выносить это в прессу , тем более дело давно уже в суде . А то действительно - суркисней завоняло...
    Ссылка
    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 18.03.2020 16:11
    0
    dgurkis, 18.03.2020 15:54
    Какая замечательная традиция! Обсирать друг друга и размазывать дерьмо по всему Куеву!
    Иди сраки мой бразилльцам ув вас их 14 работа естть
    Ссылка
    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 18.03.2020 16:11
    0
    dgurkis, 18.03.2020 15:54
    Какая замечательная традиция! Обсирать друг друга и размазывать дерьмо по всему Куеву!
    Иди сраки мой бразилльцам ув вас их 14 работа естть
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 18.03.2020 16:07
    +2
    BekXan, 18.03.2020 15:40
    Ващук как был с@кой так им и остался
    Ващук показал что он за человек, когда в спортаг свалил. Еще тогда мне всё стало о нём ясно
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 18.03.2020 16:00
    +2
    dgurkis, 18.03.2020 15:54
    Какая замечательная традиция! Обсирать друг друга и размазывать дерьмо по всему Куеву!
    Ты именно это сейчас и сделал в своём комментарии. Когда ты горишь Куев, а не Киев, как ты думаешь, как это называется? Подсказка: ответ у тебя в комментарии
    Ссылка
    tank72063
    online
      tank72063, 18.03.2020 15:58
    -4
    динамовское "братство",благородные сердца..
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 18.03.2020 15:54
    -5
    Какая замечательная традиция! Обсирать друг друга и размазывать дерьмо по всему Куеву!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.03.2020 15:50
    +3
    Иуда.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.03.2020 15:41
    -4
    Грязная история,судя по всему Ващук таки скрысятничал,у игроков Динамо многовато грязноватых историй,берут в клуб моральных уродов
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 18.03.2020 15:40
    +9
    Ващук как был с@кой так им и остался
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 18.03.2020 15:40
    +9
    Ващук как был с@кой так им и остался
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.03.2020 15:50
    +3
    Иуда.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 18.03.2020 16:07
    +2
    BekXan, 18.03.2020 15:40
    Ващук как был с@кой так им и остался
    Ващук показал что он за человек, когда в спортаг свалил. Еще тогда мне всё стало о нём ясно
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 18.03.2020 16:00
    +2
    dgurkis, 18.03.2020 15:54
    Какая замечательная традиция! Обсирать друг друга и размазывать дерьмо по всему Куеву!
    Ты именно это сейчас и сделал в своём комментарии. Когда ты горишь Куев, а не Киев, как ты думаешь, как это называется? Подсказка: ответ у тебя в комментарии
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.03.2020 16:22
    +1
    Ващук юда а Гусеву наука - без розписки/договору гроші не позичати..
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 18.03.2020 16:21
    +1
    Очень все гладко написано! Вылизано , не придерешься . И кажется мне , что с текстом кто то классно поработал ..
    Конечно , долги нужно отдавать ! Но в тишине и не выносить это в прессу , тем более дело давно уже в суде . А то действительно - суркисней завоняло...
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 18.03.2020 16:39
    0
    dgurkis, 18.03.2020 15:54
    Какая замечательная традиция! Обсирать друг друга и размазывать дерьмо по всему Куеву!
    Ты не знал или забыл как правильно пишется столица Украины?
    Ссылка
    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 18.03.2020 16:11
    0
    dgurkis, 18.03.2020 15:54
    Какая замечательная традиция! Обсирать друг друга и размазывать дерьмо по всему Куеву!
    Иди сраки мой бразилльцам ув вас их 14 работа естть
    Ссылка
    Юрий Бадеха
      Юрий Бадеха, 18.03.2020 16:11
    0
    dgurkis, 18.03.2020 15:54
    Какая замечательная традиция! Обсирать друг друга и размазывать дерьмо по всему Куеву!
    Иди сраки мой бразилльцам ув вас их 14 работа естть
    Ссылка
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