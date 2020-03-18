ФОТО. Шапаренко показал, чем занимается на карантине

21-летний украинский полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко показал, чем занимается во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Футболист проводит время за игрой в Counter-Strike.
В текущем сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.
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