ФОТО. Шапаренко показал, чем занимается на карантине

Полузащитник «Динамо» играет в Counter-Strike

  • 18.03.2020 15:13
  • 2628 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Шапаренко показал, чем занимается на карантине
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

21-летний украинский полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко показал, чем занимается во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Футболист проводит время за игрой в Counter-Strike.

В текущем сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 18.03.2020 16:22
    -2
    Шапарь без моральных устоев и развития. Учит матом ругаться легионеров. Это занятие как раз для него
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    Tasha19
      Tasha19, 18.03.2020 15:50
    +2
    Ага)) а не на карантине он чем то другим занимался))))
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.03.2020 15:48
    -3
    Быть хорошим киберспортсменом значительно лучше, чем быть хорошим футболистом. Если игроки 80-х спали с мячом, то современные мажорики спят с компьютерами и приставками Sony.
    А потом вы хотите достичь каких- то результатов в футболе
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    Dmitriy410
      Dmitriy410, 18.03.2020 15:33
    +1
    Ещё и с читами походу)
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    Archie FireLion
      Archie FireLion, 18.03.2020 15:20
    +3
    А книгу почитать слабо? (желательно практические или по саморазвитию)
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    Archie FireLion
      Archie FireLion, 18.03.2020 15:20
    +3
    А книгу почитать слабо? (желательно практические или по саморазвитию)
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 18.03.2020 15:50
    +2
    Ага)) а не на карантине он чем то другим занимался))))
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    Dmitriy410
    online
      Dmitriy410, 18.03.2020 15:33
    +1
    Ещё и с читами походу)
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