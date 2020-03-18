КАЛЕНЧУК: «В Беларуси нет никакой паники, чемпионат стартует в пятницу»

Экс-защитник ФК «Львов» Максим Каленчук, который перешел в «Витебск», прокомментировал решение не приостанавливать чемпионат Беларуси из-за коронавируса.



«В Беларуси нет никакой паники. Все спокойно, насколько говорится по телевизору. Чемпионат не переносят, он стартует в пятницу. Наш матч не перенесен, поэтому начинаем уже на этой неделе.



В команде тоже все спокойно. Все смотрят новости, пользуются интернетом, поэтому видят, что творится за рубежом. Но здесь особой паники не наблюдается, – сказал Каленчук.



Ранее Белорусская ассоциация футбола (АБФФ) приняла решение проводить матчи белорусского элитного дивизиона по намеченному календарю и в стандартном режиме.