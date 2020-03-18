БАБЕНКО: «Остался в Польше сам. Жена поехала в Украину. Будет тяжело»

27-летний украинский хавбек польского «Ракува» Руслан Бабенко прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

«Ситуация, думаю, как и во всем мире. Работают только супермаркеты, банки, аптеки и службы доставки. Однако следует отметить, что просто так зайти в аптеку нельзя. На дверях висит табличка, что зайти могут лишь два человека, поэтому на улице собираются очереди. В магазинах же с продуктами дефицита нет, всего в достатке.

В клубе сказали, что нужно переждать дома, попросили выходить только за продуктами, а остальное, если что-то нужно, то возьмут на себя, помогут. Тренер по физподготовке присылает на почту расписание беговой работы. Бегать приходится в парке, где беговое покрытие не очень приемлемо для футболистов - то асфальт, то грунт... Ноги сильно забиваются, а держать себя в форме нужно... В общем, веселая картина

Как живется на карантине? Остался тут сам. У меня жена еще до всей этой шумихи поехала в Украину по делам. Билеты на обратный рейс можно было взять на 16-е число, но все-таки рейс отменили и она не успела. Неделю, возможно, две, еще ладно, можно перетерпеть, но если больше месяца... Будет тяжело. Чем занимаюсь? Смотрю Netflix, читаю Гвардиолу, новая книга только вышла. Смотрю новости, расстраиваюсь и выключаю, потом снова смотрю, потому что нужно все же знать, что происходит.

Вернуться в Украину? Честно говоря, мыслей не было. Пока чемпионат приостановили, если решат закончить, то тогда уже и посмотрим, что делать. В общем, стараюсь держать позитивный настрой и верить, что у нас все быстрей пойдет на поправку, чем в Китае», - сказал Бабенко.

Напомним, ранее исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории страны.