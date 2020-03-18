Свитолина попала в список журнала Forbes

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попал топ-30 самых успешных и перспективных представителей категории «Спорт и игры» по версии авторитетного журнала «Forbes».

Отметим, что в этой категории было возрастное ограничение до 30 лет.

К примеру, в топ-30 таке оказался футболист «Арсенала» Эктор Бельерин, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и словенский баскетболист Лука Дончич. Из мира тенниса кроме Свитолиной присутствует экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

Напомним, совсем недавно Свитолина выиграла титул в Монтеррее.