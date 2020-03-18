Андрей ШЕВЧЕНКО: «Во время карантина пересмотрите финал ЛЧ Милан - Ювентус»

Наставник сборной Украины посоветовал, чем заняться в это время

  • 18.03.2020 11:21
  • 506 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Во время карантина пересмотрите финал ЛЧ Милан - Ювентус»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с пандемией вируса COVID-19.

«Боюсь ли я коронавируса? Мы не должны мириться со страхом. Мы должны смотреть вперед. У меня есть друг в Ломбардии, который заболел, он недавно начал дышать самостоятельно, но это было тяжело. Он много пил горячей воды, чая, сбросил много веса. Но уже поправляется.

Я очень осторожен, играю в гольф, хожу в тренажерный зал. Стараюсь избегать любых контактов, настолько это возможно.

Перенос Евро считаю правильным решением. Футбол - это праздник для людей, но если их нет или они боятся, то что это за праздник? УЕФА принял лучшее решение для защиты здоровья игроков и болельщиков.

Что смотреть на время карантина? Легко ответить - Финал Лиги чемпионов на «Олд Траффорд», «Милан» - «Ювентус». А также финал чемпионата мира-2006. И миланские дерби. Но лучшее всегда впереди», - сказал Шевченко.

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)

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Источник — Pianeta Milan

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 18.03.2020 11:53
    0
    Mr.Value, 18.03.2020 11:29
    Можно и Милан-Ливерпуль)
    B МЮ - Бавария )
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 18.03.2020 11:29
    +3
    Можно и Милан-Ливерпуль)
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 18.03.2020 11:29
    +3
    Можно и Милан-Ливерпуль)
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 18.03.2020 11:53
    0
    Mr.Value, 18.03.2020 11:29
    Можно и Милан-Ливерпуль)
    B МЮ - Бавария )
    Ссылка
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