Алексей БЕЛИК: «Русин больше работает на команду, чем Супряга»

Бывший нападающий сборной Украины назвал сильные и слабые стороны форварда «Днепра-1»

  • 18.03.2020 11:20
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Алексей БЕЛИК: «Русин больше работает на команду, чем Супряга»
© СК Днепр-1. Владислав Супряга

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик считает, что форварду «Днепра-1» Владиславу Супряге еще есть над чем работать.
 
— Может ли Супряга стать вровень, к примеру, с Романом Яремчуком?
— Если бы не разразилась пандемия коронавируса, и национальной команде предстояло бы готовиться к чемпионату Европы, не думаю, что Супряга поехал бы этот на форум, но как минимум вызова форвард сейчас заслуживает. Потренироваться в главной команде страны, а может, и сыграть в товарищеских матчам, почему нет. Опять же, если Владислав будет и дальше прогрессировать, то в недалекой перспективе он может стать боевой единицей в сборной Украины.  
 
— Чего ему не хватает?
— У Супряги есть скорость, техника, он забивной, как мы уже успели убедиться. Его качества хорошо использовал Александр Петраков в юношеской сборной Украины, когда полузащитники заставляли нападающего двигаться в свободные зоны. Но если Супряга поработает над тем, чтобы открываться и самому предлагать себя, он еще больше прибавит в результативности. Ему не хватает ложных движений без мяча, чтобы задергать защитника, освободить зоны для партнеров. Если Супряга уберет эти недостатки, то в следующем отборе или в матчах той же Лиги наций этот нападающий может еще больше раскрыться. Это как раз то, что нужно для нынешнего стиля команды Андрея Шевченко, которая в большей мере старается играть в позиционный футбол.
 
Можно понять мысли футболиста, когда после хет-трика на следующий матч его не ставят в стартовый состав. Но можно понять и Дмитрия Михайленко, который видит, что тот же Хобленко, который пока не так часто забивает, но более полезно действует в коллективной игре.        
 
— Кому бы Вы отдали предпочтение из ближайшего резерва украинских нападающих?
— Результативность Супряги, конечно, подкупает. Но если взять того же Русина, то он больше работает на команду, можно сказать, он игрок штрафной. Сикану пока не хватает игровой практики в «Шахтере», но то, что это талантливый нападающий, факт. А что касается Филиппова то, на мой взгляд, этот футболист проводит свой лучший сезон в карьере. Он тоже хорошо работает на коллектив, и, наверное, заслуживает вызова в сборную. Но чтобы быть востребованным там, игровую стабильность нужно демонстрировать на протяжении целого сезона и даже больше.   

Ранее Белик рассказал, почему Супряга не заиграл в «Динамо».

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Источник — zbirna.com

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