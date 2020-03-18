Алексей БЕЛИК: «Русин больше работает на команду, чем Супряга»

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик считает, что форварду «Днепра-1» Владиславу Супряге еще есть над чем работать.



— Может ли Супряга стать вровень, к примеру, с Романом Яремчуком?

— Если бы не разразилась пандемия коронавируса, и национальной команде предстояло бы готовиться к чемпионату Европы, не думаю, что Супряга поехал бы этот на форум, но как минимум вызова форвард сейчас заслуживает. Потренироваться в главной команде страны, а может, и сыграть в товарищеских матчам, почему нет. Опять же, если Владислав будет и дальше прогрессировать, то в недалекой перспективе он может стать боевой единицей в сборной Украины.



— Чего ему не хватает?

— У Супряги есть скорость, техника, он забивной, как мы уже успели убедиться. Его качества хорошо использовал Александр Петраков в юношеской сборной Украины, когда полузащитники заставляли нападающего двигаться в свободные зоны. Но если Супряга поработает над тем, чтобы открываться и самому предлагать себя, он еще больше прибавит в результативности. Ему не хватает ложных движений без мяча, чтобы задергать защитника, освободить зоны для партнеров. Если Супряга уберет эти недостатки, то в следующем отборе или в матчах той же Лиги наций этот нападающий может еще больше раскрыться. Это как раз то, что нужно для нынешнего стиля команды Андрея Шевченко, которая в большей мере старается играть в позиционный футбол.



Можно понять мысли футболиста, когда после хет-трика на следующий матч его не ставят в стартовый состав. Но можно понять и Дмитрия Михайленко, который видит, что тот же Хобленко, который пока не так часто забивает, но более полезно действует в коллективной игре.



— Кому бы Вы отдали предпочтение из ближайшего резерва украинских нападающих?

— Результативность Супряги, конечно, подкупает. Но если взять того же Русина, то он больше работает на команду, можно сказать, он игрок штрафной. Сикану пока не хватает игровой практики в «Шахтере», но то, что это талантливый нападающий, факт. А что касается Филиппова то, на мой взгляд, этот футболист проводит свой лучший сезон в карьере. Он тоже хорошо работает на коллектив, и, наверное, заслуживает вызова в сборную. Но чтобы быть востребованным там, игровую стабильность нужно демонстрировать на протяжении целого сезона и даже больше.

Ранее Белик рассказал, почему Супряга не заиграл в «Динамо».