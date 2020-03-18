Белик рассказал, почему Супряга не заиграл в Динамо

Бывший форвард сборной Украины считает, что в столичном клубе давление на порядок выше

  • 18.03.2020 09:59
  • 1056 просмотров
  • 2 комментария
Белик рассказал, почему Супряга не заиграл в Динамо
© ТК Футбол. Алексей Белик

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик считает, что форварду «Днепра-1» Владиславу Супряге еще есть над чем работать.
 
— Алексей, после зимнего перерыва тебя удивила результативная игра Супряги?
— Это хороший перспективный футболист. И было понятно, что рано или поздно он начнет забивать. Супряга не является игроком стартового состава «Днепра-1», поэтому шесть его забитых мячей в пяти последних поединках, вызывают приятное удивление и приковывают внимание.
 
— Футболисту какого амплуа тяжелее всего выходить на замену?
— Амплуа здесь не имеет значения. Важно, как ментально настроит себя сам игрок. Можно ведь выходить на поле обиженным, а можно — с мыслями о том, чтобы доказать свою профпригодность. Думаю, Супряга пока придерживается именно второго варианта (улыбается).
 
— В чем секрет результативности этого форварда?
— Прежде всего, это мотивация. Владислав наверняка тренировался с максимальной отдачей. Матч с «Динамо» это только подтвердил. Удаление в составе киевлян в дебюте поединка загнало днепрян в тупик, они не знали, как дальше действовать в первом тайме, план на игру сломался. Но во втором тайме вышел Супряга и реализовал все свои три момента…  
 
— Почему у Супряги не получилось сразу заиграть в «Динамо»?
— Там давление на порядок выше. К тому же не стоит забывать, что у Супряги еще есть слабые стороны, над которыми форварду нужно работать, а в Киеве ждать не могут.

ЦИФРА ДНЯ. Игроки Динамо забили в аренде 33 гола. Все Динамо – 45

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 18.03.2020 10:26
    +1
    интересный вопрос- почему Белик не заиграл в шахтере?
    Ссылка
    Couch
      Couch, 18.03.2020 10:21
    0
    Потому что в Динамо не заиграл никто!!!
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 18.03.2020 10:26
    +1
    интересный вопрос- почему Белик не заиграл в шахтере?
    Ссылка
    Couch
      Couch, 18.03.2020 10:21
    0
    Потому что в Динамо не заиграл никто!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности