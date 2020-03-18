Белик рассказал, почему Супряга не заиграл в Динамо

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик считает, что форварду «Днепра-1» Владиславу Супряге еще есть над чем работать.



— Алексей, после зимнего перерыва тебя удивила результативная игра Супряги?

— Это хороший перспективный футболист. И было понятно, что рано или поздно он начнет забивать. Супряга не является игроком стартового состава «Днепра-1», поэтому шесть его забитых мячей в пяти последних поединках, вызывают приятное удивление и приковывают внимание.



— Футболисту какого амплуа тяжелее всего выходить на замену?

— Амплуа здесь не имеет значения. Важно, как ментально настроит себя сам игрок. Можно ведь выходить на поле обиженным, а можно — с мыслями о том, чтобы доказать свою профпригодность. Думаю, Супряга пока придерживается именно второго варианта (улыбается).



— В чем секрет результативности этого форварда?

— Прежде всего, это мотивация. Владислав наверняка тренировался с максимальной отдачей. Матч с «Динамо» это только подтвердил. Удаление в составе киевлян в дебюте поединка загнало днепрян в тупик, они не знали, как дальше действовать в первом тайме, план на игру сломался. Но во втором тайме вышел Супряга и реализовал все свои три момента…



— Почему у Супряги не получилось сразу заиграть в «Динамо»?

— Там давление на порядок выше. К тому же не стоит забывать, что у Супряги еще есть слабые стороны, над которыми форварду нужно работать, а в Киеве ждать не могут.

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