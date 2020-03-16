ЦИФРА ДНЯ. Игроки Динамо забили в аренде 33 гола. Все Динамо – 45

В нынешнем сезоне в клубах УПЛ начинало сезон девять арендованных игроков «Динамо». В сумме эти игроки в матчах чемпионата забили 33 мяча. Больше других забили хавбек «Зари» Богдан Леднев и нападающий «Днепра-1» Владислав Супряга. На счету Леднева 11 голов, у Супряги – 9 и три из них в рамках 20-го тура форвард провел именно в ворота «Динамо».

По пять голов забили хавбек «Колоса» Евгений Смирный и нападающий Назарий Русин, которого зимой вернули из аренды. Два мяча на счету хавбека «Днепра-1» Сергея Булецы и еще один гол на свой счет записал защитник «Александрии» Роман Вантух, который первую половину сезона выступал в «Олимпике».

Итого, игроки «Динамо», которые выступают в аренде в составе клубов УПЛ, забили 33 гола и сделали 10 голевых передач.

Отметим, что в этом сезоне все игроки «Динамо» забили в чемпионате 45 голов. Лучшими бомбардирами клуба являются Беседин, Вербич и Цыганков, который отличались в воротах соперника по 8 раз.