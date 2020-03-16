ЦИФРА ДНЯ. Игроки Динамо забили в аренде 33 гола. Все Динамо – 45

Леднев и Супряга забили больше, чем любой игрок «Динамо»

  • 16.03.2020 19:05
  • 2422 просмотра
  • 8 комментариев
ЦИФРА ДНЯ. Игроки Динамо забили в аренде 33 гола. Все Динамо – 45
© ФК Заря. Богдан Леднев

В нынешнем сезоне в клубах УПЛ начинало сезон девять арендованных игроков «Динамо». В сумме эти игроки в матчах чемпионата забили 33 мяча. Больше других забили хавбек «Зари» Богдан Леднев и нападающий «Днепра-1» Владислав Супряга. На счету Леднева 11 голов, у Супряги – 9 и три из них в рамках 20-го тура форвард провел именно в ворота «Динамо».

По пять голов забили хавбек «Колоса» Евгений Смирный и нападающий Назарий Русин, которого зимой вернули из аренды. Два мяча на счету хавбека «Днепра-1» Сергея Булецы и еще один гол на свой счет записал защитник «Александрии» Роман Вантух, который первую половину сезона выступал в «Олимпике».

Итого, игроки «Динамо», которые выступают в аренде в составе клубов УПЛ, забили 33 гола и сделали 10 голевых передач.

Отметим, что в этом сезоне все игроки «Динамо» забили в чемпионате 45 голов. Лучшими бомбардирами клуба являются Беседин, Вербич и Цыганков, который отличались в воротах соперника по 8 раз.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 16.03.2020 20:26
    0
    Обидно если Леднева заберут обратно в ДК, у парня первый раз шанс появился в ЛЧ сыграть.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.03.2020 20:11
    0
    Ну что вы!? Это говорит о том, что у динамо огромный потенциал... соберут всех командировочных и егегей
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 16.03.2020 20:10
    +1
    И мы не удивлены.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 16.03.2020 20:07
    0
    Можно сослаться на вирус, но Киев играть не хочет при любом раскладе.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 16.03.2020 20:02
    +2
    Говорит о том что игроки неплохие собрани. Больше хорошого о Динамо нечего сказать
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.03.2020 19:59
    +2
    слава нашему брандмейстеру товарищу Суркису! слаааааава!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 16.03.2020 19:57
    +3
    покажите эти цифры лёсику
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 16.03.2020 19:49
    +3
    Оце супер показник «роботи» керівництва клубу і саме керівництва, а не всіх інших, на кого спихається відповідальність.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 16.03.2020 19:57
    +3
    покажите эти цифры лёсику
    Ссылка
    spqr-te
    online
      spqr-te, 16.03.2020 19:49
    +3
    Оце супер показник «роботи» керівництва клубу і саме керівництва, а не всіх інших, на кого спихається відповідальність.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 16.03.2020 20:02
    +2
    Говорит о том что игроки неплохие собрани. Больше хорошого о Динамо нечего сказать
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.03.2020 19:59
    +2
    слава нашему брандмейстеру товарищу Суркису! слаааааава!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 16.03.2020 20:10
    +1
    И мы не удивлены.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 16.03.2020 20:26
    0
    Обидно если Леднева заберут обратно в ДК, у парня первый раз шанс появился в ЛЧ сыграть.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.03.2020 20:11
    0
    Ну что вы!? Это говорит о том, что у динамо огромный потенциал... соберут всех командировочных и егегей
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 16.03.2020 20:07
    0
    Можно сослаться на вирус, но Киев играть не хочет при любом раскладе.
    Ссылка
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