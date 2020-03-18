Виссам БЕН-ЙЕДДЕР: «Мог перейти в Барселону еще прошлым летом»

Но французский форвард перебрался в «Монако»

  • 18.03.2020 09:41
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Виссам БЕН-ЙЕДДЕР: «Мог перейти в Барселону еще прошлым летом»
© Twitter

29-летний нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер сообщил, что каталонская «Барселона» несколько раз рассматривала его для подписания.

«Интерес «Барсы» этой зимой? Это могло произойти еще прошлым летом. Они интересовались мною снова и снова. Этой зимой тоже.

Их интерес показывает, что я делаю хорошую работу. Я остался профессионалом и сосредоточился на своем выступлении, уезжая из «Севильи» в «Монако», - сказал Бен-Йеддер.

Отметим, что в этом сезоне Бен-Йеддер провел в чемпионате Франции 26 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал шесть голевых передач.

Напомним, минувшей зимой «Монако» не продал Бен-Йеддера в «Барселону» за 80 миллионов евро.

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Источник — Onze Mondial

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