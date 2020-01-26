Монако не продал Бен-Йеддера в Барселону за €80 миллионов

Руководство клуба не хочет отпускать своего лучшего бомбардира зимой

  • 26.01.2020 09:18
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Монако не продал Бен-Йеддера в Барселону за €80 миллионов
© ФК Монако. Виссам Бен-Йеддер

Каталонская «Барселона» продолжает искать форварда в связи с травмой 33-летнего уругвайского бомбардира Луиса Суареса, из-за которой он пропустит около четырех месяцев.

Представители «Барселоны» сделали «Монако» предложение о покупке 29-летнего французского нападающего Виссама Бен-Йеддера. «Блаугранас» были готовы заплатить за футболиста €80 миллионов, но «Монако» отказался продавать футболиста. Руководство «Монако» заявило, что не хочет отпускать своего лучшего бомбардира зимой.

В текущем сезоне Бен-Йеддер провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.

Контракт игрока с «Монако» рассчитан до лета 2024-го года.

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Источник — Footmercato

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