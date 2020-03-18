ЦИФРА ДНЯ. Шахтер далеко позади, а кто же лидер УПЛ по прессингу?

Луганская «Заря», которая занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, является лидером чемпионата по интенсивности прессинга, выражаемой через индекс PPDA.

Вслед за луганчанами, но с немалым отрывом идет «Динамо», а на третьей строчке обосновалась «Александрия».

Интересно, что текущего лидера УПЛ и действующего чемпиона турнира «Шахтера» нет даже на четвертой позиции, которую занимает «Мариуполь». «Горняки» все же входят в топ-5, имея индекс PPDA в 9,91, что практически вдвое больше, чем у «Зари».

Остальные команды в рейтинге располагаются следующим образом: «Карпаты» (10,67), «Олимпик» (10,69), «Львов» (11,39), «Ворскла» (11,57), «Колос» (11,9), «Десна» (11,95), «Днепр-1» (12,11).

Отметим, что чем меньше индекс PPDA, тем более интенсивный прессинг оказывает команда на соперника. Проще говоря, эта цифра демонстрирует соотношение количества передач, которое сделала атакующая команда к числу действий в обороне со стороны соперника. Под действиями в обороне понимаются отборы, перехваты, фолы и единоборства.

Напомним, накануне УАФ приняла решение о приостановке всех футбольных турниров в стране в связи с карантином из-за коронавируса.