ЦИФРА ДНЯ. Шахтер далеко позади, а кто же лидер УПЛ по прессингу?

Неожиданно, но вовсе не действующий лидер и чемпион страны является лучшим в интенсивности прессинга

  • 18.03.2020 09:18
  • 1952 просмотра
  • 7 комментариев
ЦИФРА ДНЯ. Шахтер далеко позади, а кто же лидер УПЛ по прессингу?
© ФК Заря

Луганская «Заря», которая занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, является лидером чемпионата по интенсивности прессинга, выражаемой через индекс PPDA.

Вслед за луганчанами, но с немалым отрывом идет «Динамо», а на третьей строчке обосновалась «Александрия».

Интересно, что текущего лидера УПЛ и действующего чемпиона турнира «Шахтера» нет даже на четвертой позиции, которую занимает «Мариуполь». «Горняки» все же входят в топ-5, имея индекс PPDA в 9,91, что практически вдвое больше, чем у «Зари».

Остальные команды в рейтинге располагаются следующим образом: «Карпаты» (10,67), «Олимпик» (10,69), «Львов» (11,39), «Ворскла» (11,57), «Колос» (11,9), «Десна» (11,95), «Днепр-1» (12,11).

Отметим, что чем меньше индекс PPDA, тем более интенсивный прессинг оказывает команда на соперника. Проще говоря, эта цифра демонстрирует соотношение количества передач, которое сделала атакующая команда к числу действий в обороне со стороны соперника. Под действиями в обороне понимаются отборы, перехваты, фолы и единоборства.

Напомним, накануне УАФ приняла решение о приостановке всех футбольных турниров в стране в связи с карантином из-за коронавируса.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    steelmaker
      steelmaker, 18.03.2020 09:56
    +1
    pike1, 18.03.2020 09:49
    Можно, но если ты владеешь 60+ процентов мячом то добиться высокого показателя прессинга не просто, тем более с уровнем многих наших команд, которые часто теряют мяч сами
    типа мяч у Шахтера отобрать просто и против этой команды просто набрать хороший PPDA? А вот Заре в последнем матче это удалось - она в прессинге была лучше, чем Шахтер. Или ты серьезно считаешь, что отобрать мяч у горняков это легче, чем самим горнякам отбирать мяч у игроков условной Ворсклы, чем делать себе хороший PPDA для сезона?
    Это стилистика игры. В Шахтере не делают на это ставку, как в Заре. По крайней мере, при Каштру не делают. Как было раньше - интересно было бы увидеть в цифрах с динамикой при Луческу и Фонсеке...
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.03.2020 09:54
    0
    Вот это переможенька, у Кварца в первой лиге наверное еще лучше прессингуют.
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 18.03.2020 09:49
    -3
    Интересный показатель.
    Думаю он ещё интереснее стал бы если показать его динамику изменения и сопоставить с турнирными успехами. В смысле как это соотносится с набором баллов в таблицу.
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    pike1
    online
      pike1, 18.03.2020 09:49
    -5
    steelmaker, 18.03.2020 09:39
    тут же не абсолютная цифра, а индекс. При потере мяча можно устраивать сразу же активный контрпрессинг и тогда PPDA будет высоким, даже если ты делаешь ставку на контроль мяча
    Можно, но если ты владеешь 60+ процентов мячом то добиться высокого показателя прессинга не просто, тем более с уровнем многих наших команд, которые часто теряют мяч сами
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 18.03.2020 09:39
    +4
    pike1, 18.03.2020 09:36
    Как Шахтер может быть лидером если они владеют мячом? Кого прессингоаать?
    тут же не абсолютная цифра, а индекс. При потере мяча можно устраивать сразу же активный контрпрессинг и тогда PPDA будет высоким, даже если ты делаешь ставку на контроль мяча
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 18.03.2020 09:39
    +1
    pike1, 18.03.2020 09:36
    Как Шахтер может быть лидером если они владеют мячом? Кого прессингоаать?
    всегда владеют?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 18.03.2020 09:36
    -1
    Как Шахтер может быть лидером если они владеют мячом? Кого прессингоаать?
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 18.03.2020 09:39
    +4
    pike1, 18.03.2020 09:36
    Как Шахтер может быть лидером если они владеют мячом? Кого прессингоаать?
    тут же не абсолютная цифра, а индекс. При потере мяча можно устраивать сразу же активный контрпрессинг и тогда PPDA будет высоким, даже если ты делаешь ставку на контроль мяча
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 18.03.2020 09:56
    +1
    pike1, 18.03.2020 09:49
    Можно, но если ты владеешь 60+ процентов мячом то добиться высокого показателя прессинга не просто, тем более с уровнем многих наших команд, которые часто теряют мяч сами
    типа мяч у Шахтера отобрать просто и против этой команды просто набрать хороший PPDA? А вот Заре в последнем матче это удалось - она в прессинге была лучше, чем Шахтер. Или ты серьезно считаешь, что отобрать мяч у горняков это легче, чем самим горнякам отбирать мяч у игроков условной Ворсклы, чем делать себе хороший PPDA для сезона?
    Это стилистика игры. В Шахтере не делают на это ставку, как в Заре. По крайней мере, при Каштру не делают. Как было раньше - интересно было бы увидеть в цифрах с динамикой при Луческу и Фонсеке...
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 18.03.2020 09:39
    +1
    pike1, 18.03.2020 09:36
    Как Шахтер может быть лидером если они владеют мячом? Кого прессингоаать?
    всегда владеют?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 18.03.2020 09:54
    0
    Вот это переможенька, у Кварца в первой лиге наверное еще лучше прессингуют.
    Ссылка
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