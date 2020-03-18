Блез МАТЮИДИ: «Я не осознавал, насколько коронавирус опасен»

У игрока «Ювентуса» обнаружен вирус COVID-19

  • 18.03.2020 08:53
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Блез МАТЮИДИ: «Я не осознавал, насколько коронавирус опасен»
© javanews.al. Блез Матюиди

Французский хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди, у которого был обнаружен коронавирус, призвал людей соблюдать рекомендации ВОЗ.

«Сначала я не осознавал, насколько это заболевание опасно, и как быстро инфекция распространяется здесь, в Италии. Сотни людей были заражены в течение нескольких дней, почти ничего не осознавая. Мы должны понимать, что эта болезнь может затронуть каждого, наши семьи, людей, которые близки нам. Важно, чтобы все это понимали и соблюдали правила», - сказал Матюиди.

Отметим, что Матюиди стал вторым игроком «Ювентуса», у которого был обнаружен коронавирус. Ранее положительный тест сдал защитник Даниэле Ругани.

 

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Источник — Instagram

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