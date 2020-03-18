Блез МАТЮИДИ: «Я не осознавал, насколько коронавирус опасен»

Французский хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди, у которого был обнаружен коронавирус, призвал людей соблюдать рекомендации ВОЗ.

«Сначала я не осознавал, насколько это заболевание опасно, и как быстро инфекция распространяется здесь, в Италии. Сотни людей были заражены в течение нескольких дней, почти ничего не осознавая. Мы должны понимать, что эта болезнь может затронуть каждого, наши семьи, людей, которые близки нам. Важно, чтобы все это понимали и соблюдали правила», - сказал Матюиди.

Отметим, что Матюиди стал вторым игроком «Ювентуса», у которого был обнаружен коронавирус. Ранее положительный тест сдал защитник Даниэле Ругани.