У игрока Герты обнаружен коронавирус

В «Герте» сообщили о первом случае заражения коронавирусом. Кто из футболистов сдал положительный тест не сообщают.
Таким образом команда и тренерский штаб ушла на 14-дневный карантин.
Это второй случай коронавируса в чемпионате Германии. Первым, у кого обнаружили коронавирус стал защитник «Ганновера» Тимо Хюберс.
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Источник — ФК Герта
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