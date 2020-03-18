У игрока Герты обнаружен коронавирус

В «Герте» сообщили о первом случае заражения коронавирусом. Кто из футболистов сдал положительный тест не сообщают.

Таким образом команда и тренерский штаб ушла на 14-дневный карантин.

Это второй случай коронавируса в чемпионате Германии. Первым, у кого обнаружили коронавирус стал защитник «Ганновера» Тимо Хюберс.

Коронавирус и футболисты. Заражены Артета, Гарай и другие (обновляется)