РЕБРОВ о коронавирусе: «Здоровье людей превыше всего. Футбол подождет»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал решение приостановить большинство чемпионатов из-за пандемии коронавируса.

«Здоровье людей превыше всего. Футбол подождет. Конечно, нам бы всем хотелось доиграть этот сезон, и мы надеемся, что ситуация стабилизируется. В клубе все с пониманием отнеслись к остановке чемпионата.

Возвращаться в Киев? Нет, у меня и не было таких намерений. Здесь, в Будапеште, моя команда, и я нахожусь рядом с ней. Да, мы прекратили тренировки, но все футболисты получили индивидуальный план работы, которую будут выполнять на дому. Будем следить за развитием событий, верить в лучшее и корректировать наши планы», - сказал Ребров.

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)