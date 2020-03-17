Реал готов отпустить Бэйла летом бесплатно

Одной из главных задач «Реала» на летнее межсезонье является расставание с Гаретом Бэйлом. Руководство считает, что валлийцу предоставили достаточно шансов, которыми он не воспользовался.

При этом в клубе понимают, что продать Бэйла будет непросто из-за его высокой зарплаты. Поэтому «Реал» готов отпустить Бэйла летом даже забесплатно.

Контракт Бэйла с «Реалом» действует до лета 2022 года. Зарплата хавбека составляет 17 млн евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Бэйла 2 гола и 2 голевые передачи в 14 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось о том, что наставник «Реала» Зинедин Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках.