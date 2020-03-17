Андрей ШЕВЧЕНКО: «Поддерживаю решение перенести Евро-2020»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу решения УЕФА перенести чемпионат Европы на 2021 год:

«Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей.

Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть».