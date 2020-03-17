Йоахим ЛЕВ: «Решение о переносе Евро абсолютно верное»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал перенос чемпионата Европы-2020 на 2021-й год из-за пандемии коронавируса.
«Мы все должны заботиться о здоровье и жизни людей. Конечно, это относится и к футболу. Именно поэтому решение о переносе чемпионата Европы абсолютно верное и безальтернативное», - сказал Лёв.
УЕФА принял решение провести чемпионат Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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Источник — Twitter
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