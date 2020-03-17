Вторая лига. Победы Вереса и Калуша на сборах

Не смотря на то, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) приостановила все соревнования на территории Украины, клубы второй Лиги продолжают подготовку ко второй половине сезона через контрольные матчи.

Один из лидеров Группы А, «Верес», со счетом 1:0 обыграл «Авангард» благодаря голу Юрия Соломки. Суммарно команда Юрия Вирта провела на сборах в Турции 6 матчей: 4 победы и 2 ничьих.

«Диназ», который также проводил сборы в Турции, обыграл казахстанский «Кыран» 2:0. «Калуш» после ничьи с молдавским «Кагулом 2005» (1:1) разгромил норвежский «Эйгер» - 6:0.

«Буковина» обыграла лидера Группы А, «Ниву», со счетом 2:0. «Полесье» с аналогичным счетом победило аматорский ОДЕК.