ФОТО. Срна разработал тактику борьбы против коронавируса

Ассистент главного тренера донецкого «Шахтера» и амбассадор клуба Дарио Срна разработал тактику борьбы против коронавируса.
«Помой руки! Оставайся дома! Помогать друг другу! Дисциплина!!!», - написал Срна.
Напомним, ранее исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории страны.
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Источник — Sport.ua
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