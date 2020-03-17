ФОТО. Срна разработал тактику борьбы против коронавируса

В ней всего лишь четыре пункта

  • 17.03.2020 20:19
  • 1047 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Срна разработал тактику борьбы против коронавируса
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Ассистент главного тренера донецкого «Шахтера» и амбассадор клуба Дарио Срна разработал тактику борьбы против коронавируса.

«Помой руки! Оставайся дома! Помогать друг другу! Дисциплина!!!», - написал Срна.

Напомним, ранее исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановке всех футбольных соревнований на территории страны.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 17.03.2020 20:28
    +1
    До дусциплины ещё ума бы...
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.03.2020 20:26
    +3
    МОЛОДЕЦ! ВСЕ ПРАВNЛЬНО!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.03.2020 20:26
    +3
    МОЛОДЕЦ! ВСЕ ПРАВNЛЬНО!
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 17.03.2020 20:28
    +1
    До дусциплины ещё ума бы...
    Ссылка
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